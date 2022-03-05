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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220305/836278829.html
Представитель Эрдогана рассказал о введении турецких санкций для России
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https://россиясегодня.рф
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил телеканалу NTV, что страна не имеет планов по введению санкций против России, не хочет быть стороной конфликта... ПРАЙМ, 05.03.2022
экономика, новости, турция, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 5 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил телеканалу NTV, что страна не имеет планов по введению санкций против России, не хочет быть стороной конфликта.
"Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого", — добавил он.