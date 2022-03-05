АНКАРА, 5 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил телеканалу NTV, что страна не имеет планов по введению санкций против России, не хочет быть стороной конфликта.

"Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого", — добавил он.