МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Молочные и мясные продукты, а также корма 19 предприятий Белоруссии будут ввозиться в Россию, ранее наложенные ограничения сняты, завила журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано. Россельхознадзор снял ограничения на ряд поставок из Китая и Молдавии

"По результатам проведенных 5 марта переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с руководителем ветеринарной службы Республики Беларусь Иваном Смильгинь, служба с 6 марта 2022 года отменяет ранее введенные временные ограничения и возобновляет поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной 19 предприятиями Республики Беларусь", — сообщила Мелано.

Так, молочную продукцию разрешено поставлять ОАО "Милкавита" (цельномолочная продукция, сыворотка концентрированная), ПУП "Калинковичский молочный комбинат" филиал Светлогорский (масло, цельномолочная продукция, сыворотка концентрированная), СООО "Верхний луг" (сухие молочные продукты).

Также сухие молочные продукты теперь может экспортировать в Россию ОАО "Октябрьский завод СОМ" и СОАО "Беловежские сыры", ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод".

Масло сливочное разрешено к поставке с ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Солигорский филиал. СООО "Данон Шклов" поставит цельномолочную продукцию, а ОАО "Молоко" из Витебска масло и другие молочные продукты.

Мясные продукты смогут поставлять ОАО Птицефабрика "Рассвет" отделение Якимова Слобода — мяса птицы, полуфабрикаты и субпродукты из нее, ООО "Мясокомбинат Ляховичи" — говядину.

ОАО "Слуцкий мясокомбинат" будет экспортировать говядину, свинину, птицу, конину и готовую мясную продукцию.

ООО "Мясоопт" разрешено поставлять мясные полуфабрикаты, а ОАО "Солигорская птицефабрика" — мясо птицы и яйцо пищевое. РДСУП "Белоруснефть-Особино" также разрешено поставлять мясо птицы, полуфабрикаты и субпродукты из мяса птицы, яиц, непищевой продукции птицеводства — яйцо инкубационное, суточные цыплята.

Кроме того, комбикорма смогут ввозить ОАО "Биоваст Лида", ЗАО "Экомол Агро" и ООО "Биоком".