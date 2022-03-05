МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор разрешает 15 предприятиям Грузии поставлять молоко и молочную продукцию в Россию, сообщила журналистам советник руководителя службы Юлия Мелано. Россия разрешила ввоз ряда продуктов 19 предприятий Белоруссии

"Россельхознадзор инициировал включение в Реестр предприятий третьих стран ЕАЭС, имеющих право поставкой своей продукции на территорию стран-членов союза, одно предприятие Азербайджана (кишечное сырье), 15 предприятий Грузии (молоко и молочная продукция)", — сказала Мелано.

Она уточнила, что такое решение было принято по результатам состоявшихся 5 марта переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником национального агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили и председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Илахи оглы Тахмазли.

Поставки продукции указанных предприятий могут начаться после одобрения стран-членов ЕАЭС.