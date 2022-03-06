МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил на совещании с представителями предприятий энергетического машиностроения, что промышленность страны готова обеспечить непрерывность производства энергетического оборудования. Программа льготного кредитования бизнеса получит дополнительные средства

Он добавил, что Россия обладает необходимыми компетенциями для этого и готовы форсировать уход от импорта этой продукции "там, где он еще остался".

В ведомстве отметили, что Минпромторг готов продолжить "конструктивные деловые отношения с заинтересованными и добросовестными иностранными компаниями, а также исполнить все ранее принятые обязательства".

В министерстве добавили, что "в то же время, организации, планирующие уйти с российского рынка, не смогут спровоцировать катастрофу в отрасли, поскольку сегодня в России имеются необходимые технологии и компетенции, а также предприятия, специализирующиеся на разработке и замещении соответствующей продукции".

Участники совещания сошлись во мнении, что технологический уровень отечественных производителей турбинного и котельного оборудования, электрических машин отвечает самым высоким мировым стандартам и позволяет производить на территории страны практически всю линейку для энергетики.

"Именно это оборудование становится базой для обеспечения домов граждан и предприятий по всей России светом и теплом. В единую энергетическую систему страны до конца 2024 года будут поставлены и интегрированы инновационные газовые турбины большой мощности ГТЭ-65, ГТЭ-170 и ГТД-110М", — добавили в ведомстве.

На совещании также отметили стабильную работоспособность действующих генерирующих объектов тепловых электростанций и готовность при необходимости проработать вопрос введения нештрафуемого периода для генерирующих компаний и машиностроителей на случай изменения сроков поставки необходимого оборудования и поставки мощности на оптовый рынок.