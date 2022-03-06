Путин и Эрдоган намерены продолжать экономическое сотрудничество
Пресс-служба Кремля: Путин и Эрдоган выразили настрой на продолжение экономического сотрудничества
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В пресс-службе Кремля сообщили, что в разговоре президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана был акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, президенты условились о поддержании плотных контактов на различных уровнях.