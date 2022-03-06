МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что подписал обращение к странам большой семерки о прекращении членства России и Белоруссии в Международном валютном фонде и Всемирном банке. Раскрыта схема легального обхода санкций при торговле нефтью из России

"Только что подписал официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии о прекращении членства России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка", — сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль добавил в своем Telegram-канале, что Украина запросила поддержки у МВФ и Всемирного банка в этой процедуре.

"Просим поддержки стран Группы Семи в начале и реализации процедуры по приостановке операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях", — написал Шмыгаль.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.