МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах отбора участников программы, сообщила пресс-служба кабмина. Кабмин утвердил правила сделок с компаниями из недружественных стран

"В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, действовавшие в 2020 году в качестве антикризисной меры. Постановление о правилах отбора участников программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение — часть комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций", — говорится в сообщении.

Как отмечает кабмин, в перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право ее получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.

"Потенциальным участникам программы не придется проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) — этот пункт исключен из правил для упрощения доступа к господдержке. Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией минэкономразвития", — пояснили в правительстве.