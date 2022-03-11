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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220311/836347362.html
СМИ: США хотят запретить импорт алкоголя и морепродуктов из России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. "США планируют запретить импорт... ПРАЙМ, 11.03.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
"США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов", — говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что об этом решении президент США Джо Байден может объявить в пятницу.