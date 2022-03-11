МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

"США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов", — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что об этом решении президент США Джо Байден может объявить в пятницу.