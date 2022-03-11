МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. США вместе с другими странами "большой семерки", а также Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией из-за собыйтий на Украине, заявил американский президент Джо Байден. В США обвинили Facebook и Instagram в расизме

"Каждая из наших стран примет меры к тому, чтобы отказать России в статусе наибольшего благоприятствования, который означает, что две страны договорились торговать между собой на наилучших возможных условяих", — сказал он.

В ЕС подтвердили эти намерения. "ЕС, G7 и партнеры скоро отменят для России режим наибольшего благоприятствования в ВТО, сняв ключевые торговые преимущества", — написал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

Штаты также запрещают поставки в Россию предметов роскоши.

Байден пообещал продолжить вместе с союзниками по "Большой семерке" преследование "коррумпированных российских миллиардеров" и членов их семей.

"Продолжая охоту за их суперяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию", — сказал президент США в телеобращении к нации.

Кроме того, США и другие страны "Большой семерки" намерены лишить Россию возможности заимствований у Всемирного банка и Международного валютного фонда, сказал Байден.

"G7 будет добиваться лишения России возможности кредитоваться по линии ведущих многонациональных институтов, таких как МВФ и Всемирный банк", — сообщил он в телеобращении к нации.

США также получат полномочия запрещать новые инвестиции в любой сектор экономики РФ.

"Исполнительный указ установит законное основания для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики", — говорится в заявлении.

ВАЛЮТА

Байден своим указом запретил продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот. Байден связал рекордную инфляцию с санкциями против России

"Запрещается нижеследующее… экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", — сказано в указе.

Минфин США внимательно следит за попытками обхода введенных в отношении России санкций, в том числе с помощью криптовалюты, и не допустит этого, сообщил Белый дом.

"Министерство финансов с помощью нового руководства (по предотвращению обхода санкций, в том числе через виртуальную валюту — ред.) продолжит разъяснять, что обширные санкции против России требуют соблюдения всеми гражданами США независимо от того, проводятся ли операции в традиционной или виртуальной валюте", — говорится в заявлении Белого дома.

В нем подчеркивается, что минфин "внимательно следит за любыми попытками обойти или нарушить санкции и будет использовать широкий спектр своих полномочий против нарушений и для требования исполнения (правил)".

ПРОДУКТОВЫЕ САНКЦИИ

США также вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России.

"Мы делаем следующий шаг в запрете импорта продукции нескольких хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты", — сказал он в телеобращении к нации.

"ПОЛНЫЕ БЛОКИРУЮЩИЕ"

Штаты введут блокирующие санкции против членов Госдумы, руководителей попавших под санкции российских банков, сообщил Белый дом 11 марта.

"Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Они включают руководителей попавших под санкции банков и членов Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской республик", — говорится в сообщении Белого дома.

Санкции, по информации администрации США, касаются тех, кто "наживается на этой войне" и "отрезают их от американской финансовой системы, замораживают все имущество в Соединенных Штатах и запрещают въезд в США".

Ранее США отказались от закупок нефти, газа и угля в России.