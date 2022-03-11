МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в 2021 году составила в России 16,1 миллиона человек или 11%, следует из информации Росстата.

В ноябре прошлого года кабмин РФ утвердил новый подход определения границы бедности в России. Как поясняла пресс-служба Минтруда, при расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться показатель "граница бедности" (соответствует значению потребительской корзины в четвертом квартале 2020 года с учетом инфляции). Такой подход позволяет обеспечить сопоставимость данных об уровне бедности в РФ за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками.

Однако данные по итогам 2021 года не вполне корректно сопоставлять с итогами 2020 года, но можно сравнивать с показателями 2019 года. По данным ведомства, в 2020 году число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума составило 17,8 миллиона человек или 12,1% (в 2019 году — 18,1 миллиона человек или 12,3%).

"Оценка за 2021 год в целом – 11% населения страны, или 16,1 миллиона человек. Снижение числа малообеспеченных россиян связано с ростом выплат для различных категорий граждан, а также с восстановлением экономической активности, приведшей к росту занятости и увеличению оплаты труда", — говорится в комментарии Росстата.

Как пишет статистическое ведомство, за 12 месяцев 2021 года объем социальных выплат превысил 14,5 триллиона рублей, что на 6,7% больше, чем в 2020 году, а доходы, связанные с оплатой труда, выросли на 10,4% до 40,3 триллиона рублей.