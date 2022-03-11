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2022
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Банк Европы оценил риски сбоев в энергоснабжении региона
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ОСНОВНОЙ ПРОГНОЗ ЕЦБ ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕБОИ ПОСТАВОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С КОНФЛИКТОМ НА УКРАИНЕ, БУДУТ ВРЕМЕННЫМИ – ДОКУМЕНТ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЛОВОЙ... ПРАЙМ, 11.03.2022
энергетика, экономика, новости
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ОСНОВНОЙ ПРОГНОЗ ЕЦБ ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕБОИ ПОСТАВОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С КОНФЛИКТОМ НА УКРАИНЕ, БУДУТ ВРЕМЕННЫМИ – ДОКУМЕНТ
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В ЕВРОЗОНЕ СТАЛИ ОЧЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ, В РЕШАЮЩЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ ОТ СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ — ЕЦБ
ОСТАНОВКА ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РФ ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕБОЯМ ПРОИЗВОДСТВА В ЕВРОЗОНЕ, НО ЭТО БУДЕТ ЛИШЬ ВРЕМЕННО – ОЦЕНКА ЕЦБ
ЕЦБ ПОВЫСИЛ ПРИМЕРНО НА 20% ОЦЕНКУ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЦЕНЫ НЕФТИ BRENT НА 2022 ГОД, ДО $92,6 — ДОКУМЕНТ