ОСНОВНОЙ ПРОГНОЗ ЕЦБ ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕБОИ ПОСТАВОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С КОНФЛИКТОМ НА УКРАИНЕ, БУДУТ ВРЕМЕННЫМИ – ДОКУМЕНТ

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В ЕВРОЗОНЕ СТАЛИ ОЧЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ, В РЕШАЮЩЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ ОТ СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ — ЕЦБ



ОСТАНОВКА ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РФ ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕБОЯМ ПРОИЗВОДСТВА В ЕВРОЗОНЕ, НО ЭТО БУДЕТ ЛИШЬ ВРЕМЕННО – ОЦЕНКА ЕЦБ

ЕЦБ ПОВЫСИЛ ПРИМЕРНО НА 20% ОЦЕНКУ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЦЕНЫ НЕФТИ BRENT НА 2022 ГОД, ДО $92,6 — ДОКУМЕНТ