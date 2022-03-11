МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Госдума сразу в трех чтениях приняла закон о поддержке отрасли ЖКХ, по которому в том числе будет осуществляться поддержка граждан и юрлиц в области градостроительной деятельности. Дума в первом чтении отменяет НДФЛ по процентам на ряд вкладов

В пояснительных документах к инициативе уточняется, что в 2022 году при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, правительство РФ будет вправе установить особенности предоставления земельных участков, в том числе дополнительно определить случаи предоставления таких земельных участков без проведения торгов и сократить сроки предоставления таких земельных участков.

Кроме того, предполагается наделить правительство полномочиями по установлению в 2022 году особенностей начисления и уплаты пени в случае неполного или несвоевременного внесения платы за ЖКХ, взносов на капитальный ремонт, а также начисления и взыскания неустойки за несвоевременное или не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательство по оплате услуг. Речь здесь идет о газоснабжении, об электроэнергетике, о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, об обращении с твердыми коммунальными отходами.

Также по заявлению участника долевого строительства срок условного депонирования внесенных им денег на счет эскроу может быть продлен по истечении шести месяцев с указанного застройщиком в проектной декларации срока ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, на два года, но не более. В настоящее время срок условного депонирования денежных средств на счете эскроу не может превышать шести месяцев.

Законом предполагается наделить кабмин полномочиями по установлению случаев, сроков и условий, при которых решение правления Фонда содействия реформированию ЖКХ о приостановлении предоставления финансовой поддержки не подлежит исполнению. Также полномочиями по установлению случаев, сроков и условий, при которых решения о возврате средств Фонда содействия реформированию ЖКХ не подлежат исполнению.

Вводится также упрощенная процедура проведения правовой экспертизы документов, необходимых для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав объектов капитального строительства. Сокращаются сроки согласования проекта генерального плана поселения и городского округа.

Также с трех месяцев до одного сокращаются сроки общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории и проектам межевания территории. При этом кабмин и высшие исполнительные органами госвласти региона могут внесения изменения в эти документы без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний.