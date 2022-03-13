МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Как с пользой потратить или вложить сбережения до 300-500 тысяч рублей, "РГ" рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Золото дешевеет на снижении международной напряжённости

По его мнению, в первую очередь нужно рассмотреть свои грядущие расходы примерно на полгода вперед и потратить деньги на простые житейские активы: стоматолог, МРТ, УЗИ, КТ и т.д.

Если были планы приобрести в ближайшие месяцы стиральную машину или мебель, то Гойхман рекомендует сделать это сейчас, даже невзирая на уже повысившиеся цены.

То же самое касается запланированной на ближайшие месяцы покупки одежды, обуви, галантереи, медикаментов.

Аналитик убежден, что такие вложения абсолютно надежны, а выгода от них, скорее всего, будет опережать среднюю инфляцию.

Среди финансовых вложений Гойхман предлагает обратить внимание на самое простое — рублевые банковские вклады. Ведь ставки по ним на короткий период — на один-шесть месяцев — сейчас повышены во многих случаях до 20-23%. Аналитик рекомендует рассмотреть именно небольшие сроки, отмечая, что более длительные горизонты сейчас дают меньший процент и снижают оперативность использования средств.

Особо отмечается, что сегодня уже поздно рассматривать в качестве инструмента для новых вложений иностранную валюту. Введенные Центробанком ограничения и скачущий курс сделали приобретение валюты крайне сложным и дорогим. Альтернативой могут послужить вложения в золото, ведь сейчас отменен НДС на покупку слитков — это сделало приобретение драгметалла более выгодным.

Причем Гойхман уверен, что государство и в дальнейшем продолжит стимулировать вложения в золото, улучшая их условия.