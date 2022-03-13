АНТАЛЬЯ, 13 мар — ПРАЙМ. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил турецкому телеканалу NTV о невозможности наступления немедленного эффекта от санкций против России. Россиянам рассказали о "санкционном" мошенничестве

"Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект", — сказал он.

США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и ее крупнейших организаций в ответ на военную операцию на Украине.