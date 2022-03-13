2022-03-13T10:47:00+03:00
2022-03-13T11:45:01+03:00
2022-03-13T10:47:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220313/836363280.html
Боррель рассказал о наступлении эффекта от санкций для России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил турецкому телеканалу NTV о невозможности... ПРАЙМ, 13.03.2022
экономика, новости, санкции против рф, жозеп боррель
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/70/835767003.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/70/835767003.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/70/835767002.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/70/835767002.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/69/835766990.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83576/69/835766990.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20220313/836360895.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНТАЛЬЯ, 13 мар — ПРАЙМ. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил турецкому телеканалу NTV о невозможности наступления немедленного эффекта от санкций против России.
"Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект", — сказал он.
США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и ее крупнейших организаций в ответ на военную операцию на Украине.