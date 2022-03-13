МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что кабмин дал поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис "Биржа импортозамещения". Володин дал бизнесу рекомендации по работе в период санкций

Он пояснил, что в России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками, и они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок.

По словам Чернышенко, сервис позволит обеспечить прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками.

Также он отметил, что сервис снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия. "В дальнейшем цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией", — сказал он.