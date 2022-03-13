АНТАЛЬЯ, 13 мар — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в воскресенье, что позиция Анкары по вопросу санкций против РФ предельно ясна, они не решает проблемы. Володин дал бизнесу рекомендации по работе в период санкций

"Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы", — сказал он.

Кроме того, дипломат утверждает, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Эрдоганом российский лидер Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским.