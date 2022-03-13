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В МИД Турции обозначили позицию Анкары в отношении санкций против России
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. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в воскресенье, что позиция Анкары по вопросу санкций против РФ предельно ясна, они не решает проблемы. "Наша... ПРАЙМ, 13.03.2022
экономика, новости, турция, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНТАЛЬЯ, 13 мар — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в воскресенье, что позиция Анкары по вопросу санкций против РФ предельно ясна, они не решает проблемы.
"Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы", — сказал он.
Кроме того, дипломат утверждает, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Эрдоганом российский лидер Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским.