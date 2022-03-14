МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия не собирается просить Америку и ЕС об отмене ограничительных мер, сказал 14 марта замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью "Известиям". Давление Запада не поменяет курс Москвы, добавил он. В МИД Австралии рассказали о запрете импорта нефти, газа и угля из России

"Санкции — это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. И сделать это в качестве наказания за ее суверенные политические решения… Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата", — сказал Вершинин.

РФ не будет просить снимать эти ограничения. РФ просто будет развивать свою экономику, свою способность к самостоятельному развитию. Страна будет это делать при опоре на тех друзей и единомышленников, которые есть у России, пояснил замминистра.