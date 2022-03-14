МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компании SpaceX и Tesla сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики.

В своем Twitter бизнесмен предложил своим подписчикам поразмыслить о том, какой будет инфляция в следующие несколько лет.

"Tesla и SpaceX в последнее время наблюдают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики. И мы не одни", — добавил Маск.

В качестве доказательства он приложил статью газеты Financial Times, датированную 3 марта, в которой говорится, что цены на товары выросли до самого высокого уровня с 2008 года "из-за опасений" по поводу поставок сырья из России на фоне ситуации на Украине.