МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Тайваньский поставщик электронных компонентов Foxconn приостановил производство продукции Apple на заводе в Шэньчжэне, расположенном в провинции Гуандун на юге Китая, из-за ограничений, связанных с СOVID-19, сообщает издание "Пэнпай".

В воскресенье в Шэньчжэне на фоне роста новых случаев заражения были ужесточены ограничения в рамках профилактики и борьбы с коронавирусом. В частности, были отменены массовые мероприятия, работники перешли на удаленный режим работы, общественный транспорт приостановил работу. Также жители города должны пройти три раунда тестирования на коронавирус. В воскресенье в городе было выявлено 75 новых локальных случаев заражения.

На этом фоне Foxconn приостановил работу производство в городе. Что касается влияния приостановки производства, Foxconn заявила, что компания провела необходимое развертывание производства за счет других резервных заводов, чтобы уменьшить влияние остановки завода в Шэньчжэне на деятельность компании, отмечает издание.

Тайваньская Foxconn является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов — ведущие бренды технологического сектора.