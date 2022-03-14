МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" в списке на пересмотр с возможным понижением, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные рейтинги на уровне "В" также остаются в списке на пересмотр с возможным понижением.

"Возможный пересмотр рейтингов в сторону понижения отражает множественные риски для экономики Украины, внешних балансов, государственных финансов и финансовой и политической стабильности, связанные с военной операции России", — поясняет агентство.

S&P прогнозирует сокращение производства на Украине по итогам года, а также повышение как экспортных, так и импортных цен.

Агентство при этом ожидает, что обслуживание долга правительства и потребности в заимствованиях будут полностью покрыты международной финансовой поддержкой по крайней мере в течение года.