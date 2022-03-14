2022-03-14T09:19:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220314/836369256.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 марта
Экономика
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. Ожидаемые в понедельник, 14 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 13:00
EUR
Еврозона — Заседание... ПРАЙМ, 14.03.2022
мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Газпром нефть — СД (газовый портфель ПАО, возможности и перспективы в 2022-2031)
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|RUB
|Газпром — СД (продление срок полномочий члена правления)
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|RUB
|РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 18.02.2022, в очной форме, внесение изменений в устав — исключение положений о неприменении норм Федерального Закона "Об акционерных обществах" к компании) /Калининград/
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