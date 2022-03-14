МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром нефть — СД (газовый портфель ПАО, возможности и перспективы в 2022-2031)    
  RUB Газпром — СД (продление срок полномочий члена правления)    
  RUB РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 18.02.2022, в очной форме, внесение изменений в устав — исключение положений о неприменении норм Федерального Закона "Об акционерных обществах" к компании) /Калининград/    