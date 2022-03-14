РИМ, 14 мар — ПРАЙМ. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью газете la Repubblica, что первые санкции Евросоюза против России из-за Украины были подготовлены с минимальным ущербом для Европы. Силуанов оценил действия Запада по заморозке российских валютных счетов

Еврочиновник отметил, что в ЕС откалибровали первые санкции так, чтобы они были более болезненными для российских властей и менее действенными союза.

"Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции", — сказал он.

Вместе с тем, Мишель не уточнил, какие новые меры находятся на рассмотрении ЕС, но добавил, что "до нынешнего момента" Европе удавалось "застать врасплох" Москву. Он добавил, что "мы надеемся это продолжить".

По его словам, европейские лидеры обнаружили "новую сознательность и изменение образа мышления" после событий на Украине.

Он также отметил, что национальные вопросы, такие как энергетика и оборона, будут рассматриваться в духе европейского суверенитета и сравнил последние решения ЕС по обороне и экономике с "коперниканской революцией".