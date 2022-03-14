МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы, секретарь московского регионального отделения "Единой России" Петр Толстой сообщил в рамках первого заседания оперативного штаба партии "Единая Россия" по поддержке экономики Москвы, что третий антисанкционный пакет мер уже готовится. Глава Евросовета рассказал о запасе санкций ЕС против России

Он отметил, что в результате прямой работы штаба было принято 13 законов и два антисанкционных пакета, а сейчас готовится третий. По словам Толстого, "он будет достаточно интересный".

По словам парламентария, сейчас идут дискуссии в правительстве, а подзаконные акты будут "подготавливаться немедленно.

Ранее глава кабминар России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере страны и оперативно реагировать, в том числе подготовить еще один, третий, пакет антикризисных инициатив.

Оперативный штаб партии "Единая Россия" по поддержке экономики Москвы был создан в минувшую пятницу решением президиума регионального политсовета московской "Единой России". Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, в столице создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Направления деятельности этой комиссии включают сохранение рабочих мест, вопросы, связанные с импортозамещением, вопросы, связанные с социальной поддержкой, и обеспечение занятости населения.

Также для мониторинга и своевременной помощи людям, которые потеряют работу, в столице создается специальный кадровый центр, который будет переобучать, перенаправлять с одних предприятий на другие.