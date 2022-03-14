МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил о важности снизить влияние санкций на российскую экономику и обеспечить технологическую устойчивость России. Силуанов рассказал о продолжении работы иностранных компаний в России

Премьер отметил, что прошлой неделе на совещании у Владимира Путина был подробный разговор о комплексе мер по минимизации последствий санкций.

"Крайне важно снизить их влияние и обеспечить экономическую и технологическую устойчивость государства", — сказал он.