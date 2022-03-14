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Мишустин призвал обеспечить минимальное влияние санкций на экономику
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https://россиясегодня.рф
. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил о важности снизить влияние санкций на российскую экономику и обеспечить технологическую устойчивость России. Премьер отметил, что прошлой... ПРАЙМ, 14.03.2022
экономика, новости, михаил мишустин, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил о важности снизить влияние санкций на российскую экономику и обеспечить технологическую устойчивость России.
Премьер отметил, что прошлой неделе на совещании у Владимира Путина был подробный разговор о комплексе мер по минимизации последствий санкций.
"Крайне важно снизить их влияние и обеспечить экономическую и технологическую устойчивость государства", — сказал он.