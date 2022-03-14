МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (4кв2021) 5% 3,9%
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль) 4,9% 5%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (февраль) 4,3% 3,9%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (февраль) 9,6%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,1% 5,1%
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
10:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (январь) 4,3% 4,6%
10:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (февраль) -31,9 тыс -28 тыс
10:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (январь) -38 тыс -65 тыс
10:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (январь) 4,1% 4,0%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,3% 0,7%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль) 0,2% 0,8%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (март) -8,1 -22,5
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (март) 54,3 10
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (январь) 1,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (март) 48,6 10,3
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (февраль) 230,8 тыс 234,2 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 0,8% 0,6%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (март) 3,1 7,25
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 1% 0,9%
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь) 0,7% 1%
18:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь) 114,5 млрд долл  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2,811 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Самолет — ВОСА (реестр закрыт 18.02.2022, в заочной форме, об определении количественного состава СД ПАО)    