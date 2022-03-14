События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 марта
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (4кв2021)
|5%
|3,9%
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль)
|4,9%
|5%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (февраль)
|4,3%
|3,9%
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (февраль)
|9,6%
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,1%
|5,1%
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|10:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (январь)
|4,3%
|4,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (февраль)
|-31,9 тыс
|-28 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (январь)
|-38 тыс
|-65 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (январь)
|4,1%
|4,0%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,7%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль)
|0,2%
|0,8%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (март)
|-8,1
|-22,5
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (март)
|54,3
|10
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|1,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (март)
|48,6
|10,3
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (февраль)
|230,8 тыс
|234,2 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|0,8%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (март)
|3,1
|7,25
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|1%
|0,9%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь)
|0,7%
|1%
|18:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь)
|114,5 млрд долл
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,811 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Самолет — ВОСА (реестр закрыт 18.02.2022, в заочной форме, об определении количественного состава СД ПАО)
https://1prime.ru/state_regulation/20220314/836373485.html