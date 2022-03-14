МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия уйдут от привязки к доллару при распределении ввозных таможенных пошлин на территории ЕАЭС, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов по итогам прошедших в Москве переговоров премьеров двух стран. В России предложили "отвязать" сырьевые материалы от курса доллара

"Многие взаиморасчеты между странами осуществлялись в привязке к иностранной валюте. И от этого надо отходить с учетом тех ограничений, которые появляются, это надо делать очень быстро. Один из вопросов, который обсуждался — уход от конвертации через доллар при распределении ввозных таможенных пошлин на территорию ЕАЭС. Уверен, что в ближайшее время мы перейдем либо на национальные валюты, либо на российские рубли как средство конвертации", — приводит слова министра на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

Также он прокомментировал отключение ряда банков Белоруссии и России от SWIFT, сказав, что у стран есть возможности использования для взаиморасчетов российской и китайской систем.