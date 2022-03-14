Россия и Белоруссия откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы
Премьер Белоруссии заявил, что Москва и Минск откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы
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МИНСК, 14 мар — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва отвяжутся от доллара в расчётах за энергоресурсы.
"Принято решение по реструктуризации и рассрочке (выплаты — ред.) государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применятся ко всем нашим соглашениям. Мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчётах", — сказал премьер-министр, заявление которого распространила пресс-служба белорусского правительства.
"Это естественное абсолютно решение в силу известных обстоятельств. Нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте. Мы давно об этом говорили и, наконец, не было бы счастья, да несчастье помогло", — добавил премьер. Он подчеркнул, что Белоруссия будет работать с РФ в российских рублях.
Премьер Белоруссии также заявил, что у сторон одинаковые позиции по всем вопросам, нет противоречий.
Кроме того, он рассказал, что Россия и Белоруссия проработают более оптимальную формулу цены на поставляемую Минску российскую нефть.