МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Американский Госдепартамент 15 марта ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора из-за событий вокруг Украине, сообщается в распространенном заявлении ведомства. Потанин перечислил западные санкции, которые стали неожиданными

"Вторжение России привело к многочисленным человеческим страданиям и жертвам, включая гибель ни в чем не повинных мирных жителей и детей. Сегодня госдепартамент продолжает возлагать тяжелые последствия за это на руководство российского оборонного сектора", — говорится в заявлении госдепа.

Сообщается, что санкции госдепа США затронули главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, а также восемь заместителей министра обороны РФ.

Как следует из заявления госдепа, все имущество или доли в имуществе попавших под санкции лиц на территории США будут заблокированы.

Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат попавшим под рестрикции госдепа лицам, также подлежат блокировке.

Также гражданам США запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с их имуществом.

Ранее СМИ сообщали, что лидеры стран НАТО, включая Байдена, планируют встретиться в Брюсселе в конце марта.