МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Большинство ограничительных мер по коронавирусу отменили в Якутии из-за улучшения эпидемиологической ситуации, но при этом остаются в силе требования по ношению масок, социального дистанцирования и дезинфекции общественных мест, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Москве отменили масочный режим

"В связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу на территории республики глава Якутии Айсен Николаев отменил большинство ковидных ограничений. Соответствующий указ Айсен Николаев подписал накануне, 14 марта 2022 года", — отмечают в пресс-службе.

Снят запрет на работу ночных клубов, дискотек, караоке-залов, развлекательных и досуговых заведений. При массовых мероприятиях, согласно указу, не требуется соблюдение максимального уровня заполняемости помещений не более 75%. Также отменено требование об измерении температуры тела прибывающих граждан в аэропортах, расположенных в Якутске, Мирном и Удачном.

Не отменяется предъявление QR-кодов при посещении мероприятий в закрытых помещениях. Массовые мероприятия с участием свыше 500 человек должны быть согласованы с управлением Роспотребнадзора. "Продолжают действовать масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция общественных мест. Также невакцинированные граждане старше 60 лет продолжают соблюдать режим самоизоляции", — добавили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба республики, за последние сутки в регионе выявлены 415 новых случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что дополнительные стационары для лечения больных коронавирусом закроют в поликлиниках Якутска в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

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