МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Влияние конфликта на Украине на Китай будет носить ограниченный характер, так как доля России и Украины во внешней торговле Китая довольно мала, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

"Что касается влияния геополитического конфликта России и Украины с точки зрения непосредственного воздействия, то прямое влияние будет ограничено, поскольку доля России и Украины во внешней торговле Китая довольно мала", — заявил он.

При этом Фу Линхуэй отметил, что, безусловно, влияние геополитических изменений на мировые цены на сырьевые товары довольно очевидно.

"Но несмотря на эти проблемы, мы также должны обратить внимание, что у нас еще есть достаточно много благоприятных условий для обеспечения энергоснабжения внутри страны", — указал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.