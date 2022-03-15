МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Текущую ситуацию в России Амурская область, как и другие приграничные регионы, должна рассматривать не только как вызов, но и новые возможности для бизнеса в регионе. Об этом заявил на первом заседании Экспортного совета Амурской области под руководством губернатора Василия Орлова. Власти Амурской области назвали меры поддержки населения

Он напомнил, что Амурская область в силу своей географии имеет большие конкурентные преимущества и ими однозначно нужно воспользоваться в новых реалиях. "Мы должны быть готовы к тому, что после запуска движения по международному мосту через наш регион в Россию пойдет большой объем тех категорий товаров, которых страна лишилась в нынешних условиях… Поэтому наравне с развитием экспорта необходимо поддержать компании, которые будут заниматься импортом зарубежной продукции", — сказал он.

В частности, область должна субсидировать строительство инфраструктуры для ввоза и хранения продукции — сейчас ее явно недостаточно, учитывая будущие объемы. Конкретные предложения в этом направлении готовы обсуждать с предпринимательским сообществом, указал губернатор.