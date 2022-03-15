ГРОЗНЫЙ, 15 мар — ПРАЙМ. Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни братского народа и собирается этому всемерно содействовать, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО

"Мы заинтересованы и будем всемерно содействовать экономическому развитию Украины и нормализации жизни братского народа", — отметил секретарь Совбеза в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

На территориях, освобожденных от украинских радикальных националистов, Россией уже оказывается гуманитарная помощь, напомнил Патрушев добавил он.

Нейтрального статуса Украины и исключения возможности ее вступления в НАТО необходимо добиться на деле, также считает Патрушев.

"Хочу особо подчеркнуть, что в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году, закреплено стремление стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. Конституция Украины 1996 года также ссылается на этот акт провозглашения независимости", — сказал он.

"Поэтому необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО", — подчеркнул Патрушев.