МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Япония как страна экспортер энергии и продовольствия может испытать на себе удар от контрсанкций со стороны России, заявил на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида. СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против Симоньян и Толстого

"Наша страна вместе со странами "семерки" принимает оперативные и жесткие меры в зависимости от меняющейся ситуации. В отношении этого единого голоса гнева нашей страны и других стран – экономических санкций Россия начала принимать ответные меры", — сказал премьер.

"Цены на нефть и газ резко выросли и ударили по потребителям и экономике мира. Распространено мнение, что давление будет и на рынке продовольствия прежде всего на рынке зерна. Наша страна как экспортер энергии и продовольствия может испытать на себе удар. Но для того, чтобы показать, что мы вместе с украинским народом, для того чтобы защитить мир и порядок, мы не поддадимся на угрозы России", — добавил он, отвечая на вопрос о том, не будут ли санкции распространяться на эти проекты.

Япония объявила, что лишает Россию статуса страны наибольшего благоприятствования, а также намерена усилить санкции в отношении России.

В частности, введет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, а также запрет на экспорт ряда товаров из России, будут приняты меры для того, чтобы Россия не могла получить инвестиции от международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк развития.

Кроме того, будет расширен круг лиц из ближайшего окружения президента Путина, элиты, олигархов, чьи активы будут заморожены, а также будут введены финансовые ограничения на операции с криптовалютами, чтобы "не дать России избежать cанкций".

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