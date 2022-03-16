МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. ВТБ опасается появления новых мошеннических схем, связанных с предложением автомобилей, спрос на которые резко вырос в последнее время, сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ обращает внимание на возможность появления новых мошеннических схем, связанных с предложением автомобилей, спрос на которые резко вырос за последнее время, на привлекательных условиях", — говорится в сообщении.

Эксперты банка советуют не реагировать на звонки незнакомых абонентов или на сомнительные объявления, которые обещают подобного рода консультации. Чаще всего за ними скрываются мошеннические схемы, которые могут обернуться финансовыми потерями.

Банк рекомендует клиентам доверять только проверенным, авторитетным дилерам или кредитным организациям, и проводить сделки с их помощью.

В ВТБ считают, что в этому году на фоне рыночной конъюнктуры и трансформации автомобильного рынка более динамично будет развиваться сегмент подержанных машин.

Банк прогнозирует также перестройку профильного кредитования и развитие новых финансовых инструментов. "Одним из них может стать продукт, предоставляющий клиентам возможность получить деньги на руки на любые цели под залог имеющегося автомобиля", — указали в пресс-службе.