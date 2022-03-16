МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Продовольственные магазины в Бельгии будут вынуждены значительно увеличить цены на хлеб из-за роста стоимости сырья на 25-30%, сообщает бельгийский телеканал RTL со ссылкой на данные экспертов.

"Цена на хлеб может вырасти до пяти евро, это возможно, теперь все зависит от дальнейшего развития ситуации", — сказала телеканалу эксперт Бельгийской федерации пищевой промышленности Кароль Дембур.

Она также сообщила, что многие производители будут менять рецептуру из-за ситуации с поставкой ингредиентов.

"Рецепты будут адаптированы из-за изменения ситуации. К примеру, подсолнечное масло в основном поступает из Украины. У нас еще есть запасы на несколько недель, но наши компании уже работают над новыми рецептами для своей продукции", — полагает бельгийский эксперт.

Представители Фламандского региона Бельгии сообщили в понедельник, что цена 800 граммов белого хлеба уже выросла на 13% до 2,7 евро. Однако эксперты полагают, что такой рост не отражает ситуацию и предположили, что цена продолжит увеличиваться.

Федерация пищевой промышленности Бельгии указала, что ряд предприятий может прекратить деятельность из-за роста цен на электричество, топливо, а также сырье.

Ранее правительство Бельгии на фоне роста цен на топливо и электроэнергию решило временно снизить НДС на электричество и газ с 21% до 6%, а также сократить акцизы на топливо. Однако представители пищевой промышленности считают, что нужны дополнительные адресные меры для поддержки предприятий.