МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине, как ожидается, окажет серьезное влияние на аграрные рынки в Европе, говорится в пресс-релизе Европарламента.

"Ожидается, что война на Украине окажет значительное влияние на европейские аграрные рынки из-за долгосрочного сокращения импорта", — говорится в нем.

На Россию и Украину приходится более 30% мировой торговли пшеницей, 32% — ячменем, 17% — кукурузой и более 50% — подсолнечным маслом, семенами и шротом, отмечается в релизе.