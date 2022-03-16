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2022
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В Европе оценили риски для сельского хозяйства от сиуации вокруг Украины
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Конфликт на Украине, как ожидается, окажет серьезное влияние на аграрные рынки в Европе, говорится в пресс-релизе Европарламента. "Ожидается, что война на Украине окажет... ПРАЙМ, 16.03.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине, как ожидается, окажет серьезное влияние на аграрные рынки в Европе, говорится в пресс-релизе Европарламента.
"Ожидается, что война на Украине окажет значительное влияние на европейские аграрные рынки из-за долгосрочного сокращения импорта", — говорится в нем.
На Россию и Украину приходится более 30% мировой торговли пшеницей, 32% — ячменем, 17% — кукурузой и более 50% — подсолнечным маслом, семенами и шротом, отмечается в релизе.