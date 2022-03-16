16 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Расходы американцев на покупки в розничной торговле продолжали расти в феврале, но медленнее, чем в январе, заключают экономисты, оценивая влияние высокой инфляции и ситуации на Украине на ситуацию в экономике.

Опрошенные Wall Street Journal экономисты считают, что в феврале розничные продажи в США выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 3,8% в январе. Данные по розничным продажам приводятся без коррекции на инфляцию.

Министерство торговли США опубликует февральский отчет по розничной торговле в 12.30 по Гринвичу.

Здоровый рост рынка труда, где за первые два месяца года было создано почти 1,2 млн рабочих мест (на фоне общего повышения заработков), укрепил покупательную способность потребителей, отмечают экономисты. Более того, многие домохозяйства еще не израсходовали сбережения, накопленные благодаря правительственным программам стимулирования, что до сих пор позволяло им не испытывать давления из-за роста цен.

По оценкам Федеральной резервной системы, в 4-м квартале прошлого года американские домохозяйства имели примерно на 36% больше ликвидных активов (в том числе банковских депозитов), чем в 4-м квартале 2019 года.

В феврале было зафиксировано также ускорение роста деловой активности, обусловленное спадом омикрон-волны Covid-19. Магазины и рестораны, вероятно, отметили приток посетителей, поскольку люди с большей охотой покидали свои дома, предполагают экономисты.

Между тем недавний скачок цен, в особенности на бензин, стал сдерживающим фактором для потребительских расходов. Согласно данным Министерства труда, в феврале годовая инфляция в США достигла 7,9%, что является самым высоким уровнем за 40 лет. Цены на бензин выросли на 38% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Снижению розничных продаж в феврале могло способствовать также падение продаж автомобилей. Согласно данным Министерства торговли, в феврале продажи автомобилей и грузовиков в США составили 14,5 млн единиц в год против 15,5 млн в январе. Причина этого падения — в проблемах, которые дилеры продолжали испытывать с поставками.

Без учета автомобилей розничные продажи в феврале выросли на 0,9% по сравнению с январем, полагают экономисты.

"Базовые показатели будут достаточно хорошими, — считает Стивен Стенли, главный экономист Amherst Pierpont Securities. – Общий же показатель может быть в некоторой степени снижен из-за ослабления продаж автомобилей".

Потребители уже не так боятся омикрон-штамма коронавируса и готовы проводить больше времени у прилавков, отмечает Эрин Мэттьюс, владелица книжных магазинов Last Word.

"Теперь в дождливый воскресный день многие предпочитают потратить пару часов в книжном, чтобы просто побродить, выбирая то, что им понравится", — говорит она.

Мэттьюс и сама стала чаще выбираться из дома, поскольку уровень вакцинации от Covid-19 вырос, а число случаев заражения падает.

"В это же время в прошлом году я бы ни за что не пошла обедать в ресторан, а сейчас регулярно хожу, обедаю за столиком, как раньше", — рассказывает она.

Американцы до сих пор демонстрировали готовность мириться с возросшими ценами. В январе розничные продажи выросли на 13% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, обогнав по темпам роста годовую инфляцию, составившую 7,5%.

Национальная федерация розничной торговли США в опубликованном во вторник отчете прогнозирует годовой рост розничных продаж в 2022 году на уровне 6%-8%. Это меньше, чем в 2021 году, когда рост составил 14%, но намного больше, чем до пандемии.

"Все те избыточные сбережения, которые вы накопили за время пандемии… должны смягчить удар от таких вещей, как подорожание бензина, которое, очевидно, напрямую скажется на расходах", — говорит Кевин Камминс, главный экономист NatWest.

Стенли считает, что удар от роста цен на бензин будет относительно кратковременным. Во вторник котировки нефти впервые с конца февраля упали ниже 100 долларов за баррель.

"Ключевым фундаментальным фактором на будущее, когда, надеюсь, мы переживем военный конфликт, скачок цен на бензин и все это, станет то, что с началом весны экономика, похоже, начинает полностью открываться", — говорит он.

При этом, однако, критическое значение будет иметь динамика инфляции в ближайшие месяцы. Пока что многие предприятия стараются повышать цены так, чтобы не отпугнуть покупателей.

Владелец итальянской пекарни и пиццерии Джим Холл говорит, что его продажи уже почти восстановились до предкризисного уровня, но его издержки тоже выросли. Мука стоит на 72% дороже. Картонные коробки – на 32% дороже. Сыр и мясо тоже подорожали, как и стоимость бензина для доставки. Он уже один раз повысил свои цены, но, вероятно, будет вынужден повышать их снова.

Конфликт на Украине, которая является крупным экспортером пшеницы, скорее всего спровоцирует дальнейший рост цен на муку, отмечает Холл.

"Люди продолжают покупать, — рассказывает он. – Они понимают, что это происходит во всех сферах. Но когда-то настанет момент, когда покупателями придется начать себя ограничивать".

— Автор David Harrison, david.harrison@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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