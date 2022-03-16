МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.

"В качестве оружия они избрали и экономические, финансовые, торговые и другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас, кстати говоря, по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком", — сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Запад в связи с этим ввел ряд новых экономических санкций против РФ.

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