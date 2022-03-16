МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал об уроке для отечественного бизнеса на фоне ареста зарубежных активов компаний и физических лиц. Нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою страну, подчеркнул он.

"Добавлю, что аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом лично и неоднократно", — сказал Путин в ходе совещания по мерам поддержки регионов страны.

"Мы видим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития", — подчеркнул президент.



"Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании", — отметил он и добавил, что, в отличие от западных стран, Россия будет уважать право собственности.