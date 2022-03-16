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2022
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Путин заявил о необходимости структурных изменений в экономике
Экономика
Новости
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ПУТИН: В НОВЫХ РЕАЛИЯХ ПОТРЕБУЮТСЯ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ, ОНИ ПРИВЕДУТ К РОСТУ БЕЗРАБОТИЦЫ И ИНФЛЯЦИИ, ЗАДАЧА ВЛАСТЕЙ МИНИМИЗИРОВАТЬ ИХ ПУТИН: РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА... ПРАЙМ, 16.03.2022
экономика, новости
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ПУТИН: РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСТОИТ, БУДЕТ ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ