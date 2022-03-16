МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо проанализировать эффективность поддержки людей, потерявших работу, меры надо расширять.

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Путин пообещал отсрочить выплаты по бюджетным кредитам регионов

"Также прошу правительство в сжатые сроки проанализировать эффективность меры поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта", — сказал он на совещании.