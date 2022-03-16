МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Парламентарии готовы оперативно рассмотреть новый пакет мер поддержки экономики и граждан в условиях антироссийских санкций, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"Если есть необходимость, мы оперативно можем собраться в течение суток и принять любое решение. Володин (председатель ГД — ред.) четко всех предупредил — где бы ни были, при необходимости, собираемся и принимаем решение", — заявил политик.

Парламентарий не исключил, что соответствующие документы кабмина могут поступить в Думу уже на следующей неделе.

"Как быстро вводятся санкции, так же оперативно, сообразуясь с обстановкой, мы вводим свои меры", — констатировал он.

Во вторник состоялось заседание президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций, на котором был рассмотрен план первоочередных действий. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в план вошло более 100 инициатив, объем финансирования оценивается в 1 триллион рублей.