БЕРЛИН, 16 мар — ПРАЙМ. Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет работающие в Восточной Европе и на постсоветском пространстве компании ФРГ, выступил против "полного разрыва" экономических отношений с РФ, так как это могло бы привести к уничтожению основы для возможного нового старта для сотрудничества в будущем.

"Нас… беспокоит растущее общественное давление в Германии. Немецкие компании в России строго соблюдают все санкции. Мы однозначно поддерживаем эту санкционную политику. Но деловые отношения, не ограниченные санкциями, являются и останутся законными. Помимо ответственности перед работниками (компаний ФРГ в России — ред), для этого (продолжения сотрудничества — ред) часто есть веские причины, такие как поддержание поставок в медицинской и фармацевтической отраслях, а также в пищевой промышленности или техническая безопасность и функциональность систем", — заявил в среду глава организации, немецкий топ-менеджер Оливер Гермес.

Он добавил, что "полный разрыв всех экономических отношений уничтожил бы всякую основу для возможного нового начала в будущем".