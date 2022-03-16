МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 5 по 11 марта замедлилась до 2,09% с 2,22% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,62%, сообщил в среду Росстат.

Россия с конца февраля столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада на фоне проведения операции по демилитаризации Украины. Ответные меры РФ в настоящее время разрабатываются. По решениям Минпромторга, ФАС и Минсельхоза установлены минимальные наценки по ряду социально значимых товаров.

"За период с 5 по 11 марта 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 102,09%, с начала марта – 103,38%, с начала года – 105,62%", — говорится в сообщении Росстата. На предыдущей неделе статистическое ведомство зафиксировало инфляцию в 2,22%, на неделе до этого — 0,45%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по большинству продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. Согласно данным Росстата, за отчетную неделю цены на плодоовощную продукцию выросли на 4,8% против роста на 2,9% неделей ранее (сильнее всего среди овощей подорожали помидоры — на 12,27%, среди фруктов — бананы, на 11,32%). Резкий рост зафиксирован на сахар — он подорожал на 12,76% (неделей ранее — на 3,29%). Среди продовольствия выше инфляции на отчетной неделе подорожали: сухие молочные смеси для детского питания (на 4,07%), консервы овощные для детского питания (на 2,52%), соль (на 3,04%), рис и гречка (на 2,7% и 2,74%).

Среди непродовольственных товаров продолжился рост цен на бытовую технику и электронику, но темпы немного замедлились. Так, пылесосы подорожали на 8,38% против 14,56% неделей ранее, телевизоры на 12,5% после 14,97%, смартфоны — на 6,51% после роста на 9,64% на прошлой неделе. Рост цен на автомобили отечественные замедлился до 0,38% с 17,1%, а на иностранные марки — замедлился до 6,85% против 15,2%. Цены на бензин и дизтопливо незначительно снизились.

Среди наблюдаемых медикаментов рост цен превысил недельную инфляцию. На отчетной неделе продолжился рост цен на туры в Турцию — в период с 5 по 11 марта 2022 года их стоимость выросла на 28,39% по сравнению с 28,67% на прошлой неделе неделе (как пояснял Росстат, в статистике отражаются изменения цен на услуги туризма с месячным опережением, то есть сейчас в динамике цен заложены покупки на март).