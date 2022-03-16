МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Влияние новых санкции Запада на российскую экономику серьезное, затронуты ключевые сектора, прежде всего банковский, заявил министр финансов Антон Силуанов. Путин призвал поддержать потерявших работу россиян

"Влияние серьёзное. Санкции затронули ключевые секторы экономики, в первую очередь банковский. Отрасль столкнулась с трудностями, которые мы сейчас решаем внутри страны. Что касается зарубежных расчётов, то попавшие под ограничения банки в настоящий момент ищут варианты, как выполнять свои обязательства", — сказал Силуанов в интервью RT.

При этом он заметил, что от этих санкций страдает не только Россия.

"От этих ограничений страдают все. Причём не только Россия, но и производители тех стран, которые ввели санкции. Ведь у нас большой рынок и хорошая потребительская активность. С одной стороны, всё это, конечно, касается и наших экономических возможностей, и занятости населения, и ряда других вопросов. С другой стороны, мы видим новые возможности для того, чтобы организовать собственное производство", — отметил министр.

Он добавил, что раньше политика России строилась на том, что страна интегрирована в мировой экономический процесс.

"Сейчас ситуация показывает, что это всё очень хрупко. Я говорю не только о блокировке активов, которые мы хранили в иностранных валютах, но и о выстраивании производственных цепочек с другими странами. Мы получали от них комплектующие и материалы, а в обмен давали сырьё и готовую продукцию. Всё это может быть нарушено в одночасье", — указал министр.

"Происходящие события негативно сказываются и на глобальной торговле, и на мировом ВВП. Я думаю, что сейчас к странам, которые вводили ограничения, уже приходит прозрение. Надо думать о том, как дальше выстраивать экономические отношения. Здравый смысл говорит, что восстановление торговли и экономических отношений — это залог успеха развития мировой экономики и, соответственно, благосостояния тех граждан, которые проживают в наших странах", — заключил Силуанов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.