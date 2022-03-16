Влияние новых санкции на экономику РФ серьезное, затронуты ключевые сектора - Силуанов
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Влияние новых санкции Запада на российскую экономику серьезное, затронуты ключевые сектора, прежде всего банковский, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Влияние серьёзное. Санкции затронули ключевые секторы экономики, в первую очередь банковский. Отрасль столкнулась с трудностями, которые мы сейчас решаем внутри страны. Что касается зарубежных расчётов, то попавшие под ограничения банки в настоящий момент ищут варианты, как выполнять свои обязательства", — сказал Силуанов в интервью RT.
При этом он заметил, что от этих санкций страдает не только Россия.
"От этих ограничений страдают все. Причём не только Россия, но и производители тех стран, которые ввели санкции. Ведь у нас большой рынок и хорошая потребительская активность. С одной стороны, всё это, конечно, касается и наших экономических возможностей, и занятости населения, и ряда других вопросов. С другой стороны, мы видим новые возможности для того, чтобы организовать собственное производство", — отметил министр.
Он добавил, что раньше политика России строилась на том, что страна интегрирована в мировой экономический процесс.
"Сейчас ситуация показывает, что это всё очень хрупко. Я говорю не только о блокировке активов, которые мы хранили в иностранных валютах, но и о выстраивании производственных цепочек с другими странами. Мы получали от них комплектующие и материалы, а в обмен давали сырьё и готовую продукцию. Всё это может быть нарушено в одночасье", — указал министр.
"Происходящие события негативно сказываются и на глобальной торговле, и на мировом ВВП. Я думаю, что сейчас к странам, которые вводили ограничения, уже приходит прозрение. Надо думать о том, как дальше выстраивать экономические отношения. Здравый смысл говорит, что восстановление торговли и экономических отношений — это залог успеха развития мировой экономики и, соответственно, благосостояния тех граждан, которые проживают в наших странах", — заключил Силуанов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220316/836397556.html