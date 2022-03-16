МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым промышленными предприятиями на проекты по импортозамещению, сможет серьезно стимулировать объем выпуска продукции, а финансировать эту меру поддержки можно при помощи Фонда развития промышленности, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Фонд развития промышленности уже предоставляет льготные займы на реализацию проектов, направленных на импортозамещение. Также считаем, что субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым промышленными предприятиями на эти цели, также может стать серьезной мерой, стимулирующей увеличение объема и масштаба таких проектов", — сказал Якушев в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

По его словам, финансировать эту новую форму поддержки логично через Фонд развития промышленности, докапитализировав его на необходимую сумму.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Необходимо отработать регуляторику поддержки системообразующих предприятий, чтобы максимальное количество компаний смогли воспользоваться льготами, сказал Якушев.

"У нас несколько изменилась макроэкономическая ситуация, и те предприятия, которые стабильно получали кредиты, придя теперь в банки, могут по тем критериям, которые теперь к ним предъявляют коммерческие банки, не попасть в категорию, кто может получать кредиты. Поэтому, помимо того, что мы должны выделить средства на субсидирование, мы параллельно должны отработать регуляторику, потому что нужно добиться того, чтобы максимальное количество системообразующих предприятий получили денежные средства на пополнение оборотных средств", — сказал Якушев в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

Он подчеркнул, что принципиально важной темой является синхронизация этих двух процессов.

Полпред также отметил, что необходимо поддержать предприятия, занимающиеся импортозамещением, а также научно-образовательные центры.

"Портфель проектов, которые находятся сегодня в НОЦах, они как раз направлены на появление новых технологий, отечественных технологий. Если б мы сегодня нашли возможность финансово НОЦы поддержать, то эти технологии бы в производство внедрили гораздо быстрее", — добавил Якушев.