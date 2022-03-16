МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил дать возможность попавшим под санкции транспортным компаниям получить льготные кредиты на выплату заработной платы своим работникам. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-феврале вырос

"Предлагается для организаций транспорта, впрямую попавших под санкционные последствия… проработать возможность предоставления льготного кредита для выплаты заработных плат при необходимости с последующим его списанием при условии сохранения численности персонала", — сказал Цыденов в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".