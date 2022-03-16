МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Молдавия рискует потерять российский рынок, если решится повысить пошлины на российские товары, потому что РФ введет ответные меры, заявил в комментарии РИА Новости сотрудник национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик.

Всемирная торговая организация (ВТО) получила от 14 ее членов заявление о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле, однако это обращение носит, скорее, политический характер, сообщали РИА Новости в организации. С соответствующим совместным заявлением выступили США, Великобритания, Евросоюз, Молдавия, Канада, Норвегия, Республика Корея, Япония, Албания, Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Северная Македония и Черногория.

"Молдавия должна понимать, что за любыми действиями последуют контрсанкции России. Молдавия рискует потерять российский рынок, мы автоматом потеряем преимущества, которые давала зона свободной торговли. Мы сами рубим сук, на котором сидим", — заявил Пойсик.

Он отметил, что большая часть продукции, которую производит Молдавия, экспортируется в Россию, поскольку что она не конкурентоспособна на Западе. Восточный рынок лояльней к молдавской продукции, поскольку ее там знают и предъявляют не такие высокие требования, поэтому портить отношения с РФ нелогично, считает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

После начала военной операции РФ по демилитаризации на Украине западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Молдавия антироссийские санкции поддерживать не стала.