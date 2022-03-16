МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Малое и среднее предпринимательство" Антон Алиханов предложил снизить размер страховых взносов по платежам во внебюджетные фонды для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 15%.

Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

"В текущем году мы предлагаем снизить размер страховых взносов по платежам во внебюджетные фонды для субъектов малого и среднего предпринимательства до 15% на весь фонд оплаты труда, включая заработную плату в пределах минимального размера оплаты труда. На наш взгляд, это позволит простимулировать бизнес к дальнейшему обелению зарплаты", — сказал Алиханов на совещании.