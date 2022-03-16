МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Западные санкции против России не препятствуют ей обслуживать суверенный долг в долларах по меньшей мере до конца мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства финансов США.

Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин РФ в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.

"Ограничения министерства финансов США на сделки с российским центральным банком и другими российскими институтами не препятствуют этой стране осуществлять выплаты по долларовому долгу по меньшей мере до конца мая", — цитирует агентство чиновника, который пожелал остаться неназванным.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT Arabic ранее говорил, что "возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте" зависит от американских властей, которые должны разъяснить, возможны ли такие расчеты с российских валютных счетов.